Армянская диаспора пошла против Пашиняна

После подписания 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе волна протестов поднялась и в различных общинах армянской диаспоры. Об этом говорится в заявлении, распространенном АРФ Дашнакцутюн.

«Более двух десятков организаций и структур, в частности, органы АРФД, действующие в разных странах, вспомогательные и партнерские структуры выступили с заявлениями и посланиями, в которых резко осуждают заявление, подписанное премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Упомянутые организации считают премьер-министра РА и его команду ответственными за сложившуюся ситуацию, антинациональные и антигосударственные положения, предусмотренные подписанным документом, внутреннюю национальную разобщенность и насилие, применяемое в отношении оппозиции. В качестве выхода указанные структуры выражают солидарность с АРФД Армении и 16 партиями-партнерами в вопросах их протестных действий и реализации предложенной дорожной карты», - говорится в заявлении.

Сообщается, что с требованием отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды выступили 15 организаций и структур диаспоры.