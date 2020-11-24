При поддержке PASHA Holding выпущена новая песня Алима Гасымова видео
При поддержке PASHA Holding увидела свет новая песня Алима Гасымова, посвященная победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Следуя идеологии приверженности, а также продвижения национальных нравственных ценностей нашей страны, компания поддержала создание произведения видного деятеля азербайджанской культуры, желая внести свой вклад в усиление радости победы и духа национального патриотизма среди наших соотечественников. PASHA Holding особенно гордится тем, что это произведение вышло в свет в день освобождения Кельбаджара.
Добро пожаловать на родину, Кельбаджар!