Джейхун Байрамов: позиция Франции должна опираться на нормы и принципы международного права

«Мы с уважением относимся к усилиям международных посредников, направленным на нахождение дипломатического пути урегулирования конфликта. Но опыт показывает, что если на Армению не будут оказывать давление, чтобы она вывела свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, она не будет готова выполнять требования международной общественности». Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД, об этом в интервью французскому журналу Le Point сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД прокомментировал позицию Франции в период конфликта, отметив, что нейтральность – фундаментальное условие для того, чтобы быть посредником: «К сожалению, последние заявления официальных структур Франции были односторонними и предвзятыми. Мы можем понять, что важным фактором является наличие армянской диаспоры во Франции, но официальная позиция страны должна опираться на нормы и принципы международного права, а также на принципы, вытекающие из государственной ответственности. И в частности, когда эта страна имеет мандат посредника».

«Мы не ждем ничего, кроме строго соблюдения международного права. Для этого требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала Франция в 1993 году, обеспечение неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ и восстановление фундаментальных прав вынужденных переселенцев», - подчеркнул министр Джейхун Байрамов.