Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:12

Более половины исторических памятников на переданных Азербайджану территориях разрушены, сообщило Министерство культуры Азербайджана, призвав ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры в Нагорном Карабахе. Но в этой международной организации есть, судя по всему, дела и поважнее – читать петиции в защиту «памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия в Нагорном Карабахе», которым, как утверждают их авторы - ряд российских деятелей культуры – угрожает «участь сирийской Пальмиры», древнего памятника, разрушенного боевиками ИГИЛ.

Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, Борис Гребенщиков, Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Эдуард Бояков, Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и другие «подписанты» - все они оказались втянуты в грандиозную провокацию, организованную армянской диаспорой и ее пропагандистами, давайте уж называть вещи своими именами, господа мастера культуры. Вы не за сохранение памятников выступили, вас нагло и грубо использовали под красивым лозунгом защиты культуры. А будучи людьми наивными и немного не от мира сего, вы даже не удосужились хоть немного вникнуть в ситуацию, чтобы не «обидеть недоверием» тех, кто это письмо составлял и запустил в оборот. Грустно, дамы и господа, грустно и безответственно, разборчивее в связях нужно быть. Правда, некоторые подписанты уже поняли, во что вляпались. «Я православная христианка, и для меня важно, чтобы христианские святыни были защищены. Поэтому я подписала данное письмо. Боже упаси, чтобы обидеть азербайджанский народ, ни в коем случае. Конечно, это письмо никак не направлено против Азербайджана. Все люди, которые подписались под этим письмом, просто боялись за памятники, мы все не хотели посеять какую-то вражду, напротив, это был такой искренний порыв людей неравнодушных», - говорит сейчас ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлана Немоляева, которая стала одной из тех, кто подписал открытое письмо-обращение в ЮНЕСКО.

Словом, «хотели как лучше, получилось как всегда», организаторы провокации потирают потные ладошки и гнусно хихикают – дело сделано, очередной фейк запущен в свет, а поскольку под ним подписались уважаемые люди, то это теперь и не фейк даже, а вполне авторитетное утверждение. Армянским культурным ценностям в Карабахе грозит неизвестно от кого исходящая опасность разрушения, случись что – во всем можно будет обвинить «этих варваров из Баку». Тем более что в ЮНЕСКО сидят их коллеги – возвышенные и одухотворенные гуманитарии, о проверке фактов и здравом смысле не имеющие никакого представления. Более того, еще и страдающие модным заболеванием - «одноглазием в результате хронического употребления двойных стандартов». Стоило в ЮНЕСКО получить сигнал от «социально близких», деятелей культуры, разделяющих «западные ценности», как тут же в Баку собралась отправиться комиссия для посещения христианских храмов на освобожденных территориях. Поздравляем, проснулись! Ведь с чего начали власти Баку на освобожденных территориях? Правильно, с ревизии того, что оставили после себя оккупанты, в том числе и в сфере исторического материального наследия. Факты вопиющие: «В ходе мониторинга было обнаружено 67 исторических памятников, 34 из которых были полностью разрушены... Среди этих памятников есть памятники государственного значения. К ним относятся мост Худаферин, Красный албанский храм в Ходжавендском районе, другой албанский храм в Гадруте, Девичья башня в Зангилане и восьмиугольная гробница в селе Мамедбейли этого района, Караван-сарай в селе Гаргабазар в Физули, относящиеся к XVIII веку мечети в некоторых районах. Эти памятники либо разрушены, либо превращены в хлев для домашних животных», - сообщает первый замминистра культуры, врио министра Анар Керимов.

Не забыв упомянуть, что международные организации, в том числе ЮНЕСКО, регулярно информировались о вандализме. «Мы уже представили результаты проведенных первичных мониторингов в ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Альянс цивилизаций ООН». Но те молчали, предпочитая факты о том, что Ереван нагло игнорирует положения Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней, участниками которых являются как Армения, так и Азербайджан. Как не замечать и другого обстоятельства – того, что Баку является активным участником и спонсором всех культурно-исторических программ ЮНЕСКО. Вот некоторые из них: - В 2007 году Фондом Гейдара Алиева была осуществлена реставрация двух включенных в Список всемирного наследия памятников, выставленных в парке Версальского дворца в Париже. Фонд Гейдара Алиева также сыграл значимую роль в создании в парижском музее Лувр новых залов, посвященных исламскому искусству. - Фонд Гейдара Алиева оказал помощь в реставрации ряда французских церквей, относящихся к X-XII векам, в населенных пунктах Сантийи, Френе-о-Соваж, Сан-Илер ля Жерар, Танвиль, Куржуст, Ревойон и Мал департамента Орн, а также части витражей Страсбургского Кафедрального собора, относящихся к XIV веку. - Фонд также реализовал ряд проектов по сохранению исторических и культурных объектов в Италии и Ватикане. В 2016 году им были начаты реставрационные работы катакомб святого Себастьяна в Ватикане. Уже через два года первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия катакомб, имеющих важное культурно-историческое значение. - В 2016 году Фондом Гейдара Алиева были отреставрированы катакомбы святых Марчеллино и Пьетро, а также «Зала философов» в Капитолийском музее.