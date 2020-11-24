Эрдоган назвал гарантов мира в Карабахе
Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
"Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.