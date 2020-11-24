Агаси Енокян: «Если государства нет, то какой еще премьер-министр?»
Глава инициативы «Медиа защитник» армянский политолог Агаси Енокян на своей странице в Facebook задался вопросом, чувствуют ли армяне, что государства нет, «отнюдь не так, что раньше оно было, а сейчас нет», пишет News.am.
«Раньше было какое-то наследие от бывших, с ним что-то делали, держали курс доллара, раздавали премии, проводили фестивали долмы и шашлыка, ловили Роберта Кочаряна, увольняли Грайра Товмасяна, и казалось, что это и есть государство.
А еще премьер-министр выходил в прямой эфир, говорил, что мы самые гордые, тем самым обеспечивая имитацию государства.
Первые подозрения отсутствия государства возникли во время эпидемии COVID-19, когда государство посчитало своим делом процесс укладывания людей на асфальт и заставляло людей покупать маски, изготовленные в цехах Никола, запретило его критиковать и все, и ничего больше не сделало. Прямые эфиры премьера опустились до уровня подробного инструктажа по умыванию рук.
Затем, во время войны, государство посчитало своим делом отдать приказ отступить, отказаться от земель, принести тысячи жертв, и вранье Арцруна.
Теперь, уже после войны, государство даже не решает проблемы беженцев, не занимается ранеными и инвалидами, предоставив все это волонтерам. На них же оставили даже процесс поиска пленных и поиск вариантов обмена.
Никол, прекрасно понимая, что государства нет вообще, уже и в эфир не выходит.
Если государства нет, то какой еще премьер-министр? Наверное, уже время собраться волонтерам и начать прежде всего строительство государства, а потом уж точно и премьера найдут, которому нужно будет, чтобы было государство», - приводит пост политолога News.am.