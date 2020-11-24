Агаси Енокян: «Если государства нет, то какой еще премьер-министр?»

Глава инициативы «Медиа защитник» армянский политолог Агаси Енокян на своей странице в Facebook задался вопросом, чувствуют ли армяне, что государства нет, «отнюдь не так, что раньше оно было, а сейчас нет», пишет News.am.

«Раньше было какое-то наследие от бывших, с ним что-то делали, держали курс доллара, раздавали премии, проводили фестивали долмы и шашлыка, ловили Роберта Кочаряна, увольняли Грайра Товмасяна, и казалось, что это и есть государство.

А еще премьер-министр выходил в прямой эфир, говорил, что мы самые гордые, тем самым обеспечивая имитацию государства.