Ванецян: Пашинян отдавал спецслужбе незаконные приказы
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ незаконные приказы, передает РИА Новости.
"Никол Пашинян отдавал публично многочисленные незаконные приказы, в том числе Службе национальной безопасности", - сказал Ванецян.
По его словам, в частности, премьер поручил директору СНБ проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься угрозами национальной безопасности.
"Или он поручил ловить сатану. Потом через принадлежащую его семье газету в СНБ направили запрос, уточняя, выполнено ли поручение премьера, поймали ли сатану. То есть он унижает органы госуправления, принижает их роль, он до основания разрушил систему государственного управления, поэтому сейчас в Армении не могут заниматься пленными и без вести пропавшими, так как нет государственной системы, они не знают, как заниматься этим", - сказал Ванецян.
По его словам, он избегал выполнять незаконные приказы и ограждал систему от этого.