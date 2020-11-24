Ванецян: Пашинян отдавал спецслужбе незаконные приказы

"Никол Пашинян отдавал публично многочисленные незаконные приказы, в том числе Службе национальной безопасности", - сказал Ванецян.

По его словам, в частности, премьер поручил директору СНБ проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься угрозами национальной безопасности.

"Или он поручил ловить сатану. Потом через принадлежащую его семье газету в СНБ направили запрос, уточняя, выполнено ли поручение премьера, поймали ли сатану. То есть он унижает органы госуправления, принижает их роль, он до основания разрушил систему государственного управления, поэтому сейчас в Армении не могут заниматься пленными и без вести пропавшими, так как нет государственной системы, они не знают, как заниматься этим", - сказал Ванецян.

По его словам, он избегал выполнять незаконные приказы и ограждал систему от этого.