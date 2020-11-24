Кремль призвал не путать миссию миротворцев в Карабахе с гуманитарным центром

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой в этом регионе гуманитарного центра. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он напомнил, что в регионе размещен военный миротворческий контингент, а также работает центр гуманитарного реагирования, передает ТАСС.

"Не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать миссию военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром. (В Нагорном Карабахе) такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, и гуманитарный центр как раз этим и занимается", - пояснил Песков.