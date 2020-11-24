Экс-глава спецслужб Армении: отставка Пашиняна – требование большинства граждан

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна – это требование большинства граждан страны. Следовательно, заявлять о том, что требования оппозиции не нашли отклика в обществе как минимум подло. Об этом экс-директор СНБ Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян заявил журналистам.



"Люди скорбят, им больно, и понятно, что они не хотят участвовать в политических процессах. Хотя вновь повторюсь, что это – не сугубо политический процесс, это процесс во имя спасения родины", - подчеркнул Ванецян, вновь призвав граждан присоединиться к их протесту и доказать, что премьер больше не пользуется общественной поддержкой.

Самой главной проблемой страны армянский политик считает отсутствие системы госуправления. Помимо этого возникла огромная проблема с безопасностью самой Республики Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС заявил, что призывы оппозиции, связанные с его отставкой, не нашли широкого отклика в армянском обществе.

