Nature and History Production доказывает фактами: Дадиванк в Кельбаджаре - албанский монастырь видео
Компания Nature and History Production подготовила видеоматериал, в котором раскрывается вся правда об албанском монастыре Худавенг в Кельбаджарском районе.
Видеоролик стал своеобразным ответом на предвзятый материал о монастыре, распространенный российским агентством РИА Новости. Российское СМИ, в частности, выражало озабоченность по поводу сохранения «армянского монастыря Дадиванк».
В видеоролике доказывается, что данный монастырь не имеет никакого отношения к армянской культуре и в действительности является албанским храмом. На территории Азербайджана имеется большое количество албанских храмов, которые тщательно оберегаются государством.
Азербайджан заверил, что христианские святыни на территории Нагорного Карабаха будут сохранены и открыты для верующих. Сегодня Азербайджан является мировым эталоном толерантности, сосуществования нескольких разных конфессий, национальностей, культур в одном государстве.
Видеоролик стал своеобразным ответом на предвзятый материал о монастыре, распространенный российским агентством РИА Новости. В материале российского СМИ в частности выражалась озабоченность касательно сохранения «армянского монастыря Дадиванк».
В видеоролике говорится, что данный монастырь не имеет никакого отношения к армянской культуре и на самом деле является албанским храмом. На территории Азербайджана имеется большое количество албанских храмов, которые тщательно оберегаются со стороны государства.
Азербайджан заверил, что христианские святыни на территории Нагорного Карабаха будут сохранены и открыты для верующих. Сегодня Азербайджан является мировым эталоном толерантности, сосуществования нескольких разных религий, национальностей, культур в одном государстве.