Компания Nature and History Production подготовила видеоматериал, в котором раскрывается вся правда об албанском монастыре Худавенг в Кельбаджарском районе.

Видеоролик стал своеобразным ответом на предвзятый материал о монастыре, распространенный российским агентством РИА Новости. Российское СМИ, в частности, выражало озабоченность по поводу сохранения «армянского монастыря Дадиванк».

В видеоролике доказывается, что данный монастырь не имеет никакого отношения к армянской культуре и в действительности является албанским храмом. На территории Азербайджана имеется большое количество албанских храмов, которые тщательно оберегаются государством.

Азербайджан заверил, что христианские святыни на территории Нагорного Карабаха будут сохранены и открыты для верующих. Сегодня Азербайджан является мировым эталоном толерантности, сосуществования нескольких разных конфессий, национальностей, культур в одном государстве.