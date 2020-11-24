И ученые требуют отставки Пашиняна
Президиум Национальной академии наук Армении выступил с заявлением, требуя отставки правительства страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
"В сложившейся ситуации дальнейшее пребывание правительства Армении у руля власти мы считаем неэффективным, требуем отставки кабмина во главе с премьер-министром республики", - цитирует Sputnik Армения заявление НАН.
Академия наук призывает исключить нападки на армии, способствовать пополнению, укреплению и модернизации ВС Армении.