Джейхун Байрамов: Баку гарантирует безопасность армянской общины в Карабахе

Азербайджан готов обеспечить сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе в условиях мира, безопасности и взаимного уважения в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью французскому журналу Le Point.

«Конституция Азербайджана предоставляет каждому гражданину равные права и защищает его свободы, независимо от национальности, религии или политической принадлежности. ...Будущее Нагорного Карабаха будет определяться развитием его экономических, культурных и человеческих ресурсов», - подчеркнул Байрамов.

Согласно историческим фактам, армяне поселились в Нагорном Карабахе в начале 19 века - после подписания Гюлистанского мирного договора в 1813 году и Туркменчайского договора в 1828 году, отметил азербайджанский министр: «Но давайте вспомним, что азербайджанцы, проживавшие там и в семи прилегающих районах Азербайджана, стали жертвами этнической чистки, проведенной Арменией после оккупации в начале 1990-х годов».