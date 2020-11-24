Армяно-азербайджанская граница увеличилась на 70 км… И начинается строительство дороги из Армении в Нахчыван

После освобождения оккупированного Зангиланского района протяженность армяно-азербайджанской границы на участке Сюникской (историческое название Зангезур, – haqqin.az) области увеличилась на 70 километров. Об этом пишет газета «Грапарак».

Издание напоминает, что по одну сторону от города Мегри находится граница с Ираном, а по другую – 70-километровая граница с Азербайджаном, в районе ранее оккупированных Арменией западных районов.

«На границе стоял мегринский полк армянской армии, а сейчас еще прибавились 70 км со стороны Карабаха», - заявил мэр Мегри Мхитар Закарян.

По словам М.Закаряна, после заявления глав государств России, Азербайджана и Армении сотрудники российской «Южно-Кавказской железной дороги» вместе с российскими пограничниками прибыли в Мегри и изучили местность с целью строительства железной дороги из Зангиланского района в Нахчыван.

Охрану российско-иранской границы осуществляет Государственная пограничная служба при ФСБ России, которая, согласно 9 пункту «заявлению трех», будет осуществлять контроль над транспортным коридором из западных районов Азербайджана в Нахчыван по территории Армении.