«Карабахские скакуны» стали победителями турнира «Карабах – это Азербайджан!»

Завершился очередной турнир по Counter-Strike: Global Offensive, организованный Gaming League Azerbaijan, которая поддерживает развитие киберспорта в нашей стране. Турнир, посвященный славной победе Азербайджанской армии, был проведен под названием « Карабах – это Азербайджан!» и, как и ожидалось, вызвал большой интерес общественности.

Всего в турнире, организованном Министерством молодежи и спорта, Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Федерацией киберспорта Азербайджана, приняли участие 8 команд – Lankaran Heroes, Qakh Berkuts, Qobustan Stones, Karabakh Horses, Shaki Khans, Balakhani Oilers, Khizi Mountains и Ganja Poets.

В решающем матче встретились «Карабахские скакуны» и «Балаханские нефтяники». В итоге «Карабахские скакуны» одержали победу со счетом 2:0 и были удостоены звания победителей турнира.

Глава Gaming League Azerbaijan (GLA) Адиль Махмудов подвел итоги турнира: «Соревнование вызвало даже больший интерес, чем ожидалось. Наблюдалась бескомпромиссная конкуренция. Мы очень довольны высоким интересом к киберспорту у молодежи. Поэтому в ближайшие дни мы порадуем любителей киберспорта новыми турнирами. Киберспорт в Азербайджане стремительно развивается. Присутствие новых участников в каждом конкурсе свидетельствует о расширении охвата. Gaming League Azerbaijan постарается сделать организацию соревнований, посвященных славной победе азербайджанской армии, традицией».

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) – компьютерная игра в жанре шутер. Как и в других играх серии, в CS:GO геймеры также делятся на две команды: террористы и спецназ. Победитель игры определяется согласно показанным командами результатам в раундах. Counter-Strike: Global Offensive – одна из самых популярных киберигр в мире. Самыми престижными соревнованиями являются чемпионаты Major Championships и турниры Blast Premier. Если в 2013 году призовой фонд DreamHack Winter 2013 составлял 250 тысяч долларов, то к 2016 году цифра дошла до 1 млн.

Призовой фонд другого соревнования (The Blast Premier League 2020) превышает 4 млн долларов.