Никол Пашинян не понял, что должен выйти из роли оппозиционера, заявил глава партии «Родина», экс-директор СНБ Артур Ванецян.

«Наше общество должно проснуться от того сна, в который его манипулятивно ввели 2,5 года назад. 44 дня лжи, в результате которых мы пережили эту трагедию... и это еще не конец, мы теряем и еще потеряем. Наша Родина в опасности, угроза нависла над нашими головами. Одновременно занимающий пост премьер-министра человек продолжает манипулировать обществом и озвучивает новый тезис, который я назову подлым, что якобы общество не поддержало требование оппозиции о его отставке, поэтому он не подал в отставку...», - цитирует News.am экс-главу спецслужб Армении.

По словам Ванецяна, Николу Пашиняну было прекрасно известно, что никто не собирается покушаться на него: «Держали сутки, никаких доказательств не представили, уже 7-8- дней вообще не зовут... Никол Пашинян не понял, что должен выйти из роли оппозиционера и стать проправительственным деятелем, уважающим и любящим государство».