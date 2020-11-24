На встрече Сафар Мехтиев рассказал о дружеских и партнерских отношениях между Азербайджаном и Италией и отметил, что эффективное взаимное сотрудничество между странами в таможенной сфере развивается, как и в других сферах.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Аугусто Массари, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Глава Госкомтаможни затронул тему военной агрессии Армении против Азербайджана и предпринятых под руководством Верховного главнокомандующего контрнаступательных операциях. Он довел до внимания итальянского посла тот факт, что освобождение находившихся на протяжении почти 30 лет под оккупацией территорий Азербайджана внесет большой вклад в восстановлении мира и стабильности в регионе.

Сафар Мехтиев добавил, что сегодняшняя встреча совпала со знаменательным днем - освобождением Кельбаджарского района. Он выразил уверенность, что достигнутая благодаря отваге азербайджанских солдат победа положительно скажется на экономическом развитии региона, создаст условия для создания новых коммуникационных и транспортных линий, что можно расценивать как вклад в развитие международной торговли.

Председатель Госкомтаможни подчеркнул, что Италия является одним из важных торговых партнеров Азербайджана и будут предприняты все необходимые шаги для дальнейшего развития взаимных экономических связей. В свою очередь таможенные органы будут достойно выполнять свои обязательства в этой сфере. Сафар Мехтиев также рассказал о реализуемых между таможенными органами двух стран проектах и их перспективах.

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари поздравил азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района, отметив, что рад тому факту, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Он также рассказал о своих визитах в Гянджу, Барду, Тертер и Физули, отметив, что был потрясен увиденными разрушениями.

Посол отметил, что эффективные рабочие отношения между двумя странами в различных сферах будут успешно продолжены и таможенными органами, подчеркнув важность расширения взаимных связей.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.