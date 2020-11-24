Азербайджанская армия в Кельбаджаре Новые видеокадры от Минобороны
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры вхождения азербайджанских воинских подразделений на территорию Кельбаджарского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры вхождения азербайджанских воинских подразделений на территорию Кельбаджарского района.
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