«В Баку поднимают израильские флаги…» Пишет The Jerusalem Post
Недавняя война Азербайджана против армянской оккупационной армии в Нагорном Карабахе привела к крупной победе Баку. Многие пользователи социальных сетей разместили фотографии израильских флагов среди азербайджанских и турецких. Об этом в своей статье «Победа Азербайджана в войне поднимает израильские флаги. Будут ли и дальше развиваться отношения?» написал известный израильский военный эксперт Сет Францман во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.
Автор статьи указывает, что Турция поддержала военные усилия Баку. «Азербайджан на протяжении многих лет закупал у Израиля беспилотники и различного рода вооружения, и именно с этой точки зрения Израиль рассматривают как стратегического партнера Азербайджан. И это означает, что эти стратегические отношения теперь могут развиваться и укрепляться.
В последние десятилетия официальный Баку стремился увеличить свои военные и технологические возможности, улучшая и укрепляя свою армию, стремясь использовать новейшие технологии - современные дроны или БПЛА в качестве своего рода мгновенных военно-воздушных сил для уничтожения танков и артиллерии противника. Все происходило таким образом, что Баку успешно и эффективно нанес непоправимые и жесткие удары по бронетанковым частям оккупационных частей Армении», – подчеркнул Францман.
«В 1990-х годах Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, и этот регион провозгласил свою так называемую «независимость» и стал похож на Абхазию, Южную Осетию и другие небольшие государства, которые никем не признавались. Различные международные организации пытались разрешить конфликт, но он так и не был урегулирован.
На этот раз война стала серьезным поражением для Армении. В первую неделю ноября армянские оккупационные силы понесли серьезные потери. Турция пригрозила вмешаться, и через 44 дня войны Россия стала посредником соглашения, согласно которому российские войска развернули свои миротворческие силы в регионе, а армяне покинули большую часть оккупированных территорий Азербайджана», – отмечает Сет Францман.
Теперь возникает вопрос, укрепит ли это отношения официального Баку с Израилем. «Израиль и Азербайджан имеют несколько общих интересов, одним из которых является торговля энергоносителями и оборонная промышленность. Помимо этого есть и другие соображения: Азербайджан является мусульманской, шиитской страной, а Израиль в последние годы налаживает отношения с мусульманскими странами Персидского залива. Израилю есть что предложить Баку в плане технологий и сотрудничества.
Многочисленные израильские флаги в Баку являются проявлением открытости Азербайджана к Израилю. В Израиле также прошли митинги азербайджанской диаспоры в поддержку Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия доказала, что Азербайджан критически и стратегически важен для Израиля», – отмечает военный эксперт.