Автор статьи указывает, что Турция поддержала военные усилия Баку. «Азербайджан на протяжении многих лет закупал у Израиля беспилотники и различного рода вооружения, и именно с этой точки зрения Израиль рассматривают как стратегического партнера Азербайджан. И это означает, что эти стратегические отношения теперь могут развиваться и укрепляться.

Недавняя война Азербайджана против армянской оккупационной армии в Нагорном Карабах е привела к крупной победе Баку. Многие пользователи социальных сетей разместили фотографии израильских флагов среди азербайджанских и турецких. Об этом в своей статье «Победа Азербайджана в войне поднимает израильские флаги. Будут ли и дальше развиваться отношения?» написал известный израильский военный эксперт Сет Францман во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

В последние десятилетия официальный Баку стремился увеличить свои военные и технологические возможности, улучшая и укрепляя свою армию, стремясь использовать новейшие технологии - современные дроны или БПЛА в качестве своего рода мгновенных военно-воздушных сил для уничтожения танков и артиллерии противника. Все происходило таким образом, что Баку успешно и эффективно нанес непоправимые и жесткие удары по бронетанковым частям оккупационных частей Армении», – подчеркнул Францман.

«В 1990-х годах Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, и этот регион провозгласил свою так называемую «независимость» и стал похож на Абхазию, Южную Осетию и другие небольшие государства, которые никем не признавались. Различные международные организации пытались разрешить конфликт, но он так и не был урегулирован.

На этот раз война стала серьезным поражением для Армении. В первую неделю ноября армянские оккупационные силы понесли серьезные потери. Турция пригрозила вмешаться, и через 44 дня войны Россия стала посредником соглашения, согласно которому российские войска развернули свои миротворческие силы в регионе, а армяне покинули большую часть оккупированных территорий Азербайджана», – отмечает Сет Францман.

Теперь возникает вопрос, укрепит ли это отношения официального Баку с Израилем. «Израиль и Азербайджан имеют несколько общих интересов, одним из которых является торговля энергоносителями и оборонная промышленность. Помимо этого есть и другие соображения: Азербайджан является мусульманской, шиитской страной, а Израиль в последние годы налаживает отношения с мусульманскими странами Персидского залива. Израилю есть что предложить Баку в плане технологий и сотрудничества.

Многочисленные израильские флаги в Баку являются проявлением открытости Азербайджана к Израилю. В Израиле также прошли митинги азербайджанской диаспоры в поддержку Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия доказала, что Азербайджан критически и стратегически важен для Израиля», – отмечает военный эксперт.