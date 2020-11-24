Армяне сожгли село Чарактар и покинули его. А потом оказалось, что село остается под контролем армян карабахский казус
Возвращение под контроль Азербайджана Кельбаджарского района в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября порой сопровождается трагикомическими эпизодами для незаконно проживавшего в этом районе армянского населения.
Так, армяне – жители села Чарактар, которое согласно административному делению в советское время входило в состав Агдеринского (Мардакертского) района, а в 1992 году, после его упразднения, было передано в Кельбаджарский район, сожгли дома и покинули село. Жители Чарактара предполагали, что и это село будет передано Азербайджану.
Однако спустя сутки стало известно, что передача населенных пунктов осуществляется согласно территориально-административному делению в период СССР, и поэтому название села Чарактар не было внесено в список подлежащих передаче Азербайджану населенных пунктов.
Хотя ранее правительством Армении объявило о передаче села под контроль Азербайджана. Армянские жители начали спешно покидать село Чарактар, и как это происходило в других населенных пунктах Кельбаджара и Агдама, сожгли все дома и постройки в селе. До вчерашнего дня подавляющая часть жителей села забрав вещи покинула Чарактар. Впопыхах жители села сравняли с лицом земли и общеобразовательную среднюю школу.
«Позже выяснилось, что село остается под контролем армянских вооруженных сил. Похожая история произошла и с жителями села Аканаберд. Ну и кто из этих ослов (властей Армении - прим. ред.) теперь будет отвечать за поджог домов целого села, утрату имущества и т. д.? Наверное, виноват министр образования или экономики, которые были уволены? Или виноваты селяне? Но ни в коем случае не верховный главный осел. Уже не осталось приличных выражений, просто смотришь и пытаешься понять, есть ли предел всему этому, - и каждый раз новые поразительные «высоты» ...», - написал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Самвел Меликсетян.
В так называемой армянской «администрации» в Агдере (Мардакерте) заявили, что 24 ноября село полностью опустело. Но здесь так и не появились российские миротворцы или азербайджанские военные.
Село Чарактар, расположенное в предгорье, до оккупации полностью было азербайджанским. В 1993 году село было оккупировано и переименовано армянами в Чаректар. До недавнего времени в нем незаконно проживали сотни армян.
Отметим, что после того, как в 1992 году Агдеринский (Мардакертский) район прекратил свое существование в качестве административной единицы, его территории были разделены между Агдамским, Тертерским и Кельбаджарским районами. Однако сейчас, согласно трехстороннему соглашению, передача территорий под контроль Азербайджану осуществляется по старому советскому административному делению, и, видимо, с учетом границ упраздненной Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО).