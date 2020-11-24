Гарик Аветисян: «Нашей родине сломали хребет»

«Единственное наше требование - отставка премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы мы могли за это короткое время восстановить сломанный хребет нашей родины». Об этом в интервью «Ереван Тудей» заявил член «Дашнакцутюн» Гарик Аветисян.

Аветисян уже вторые сутки проводит голодовку у здания правительства Армении.

«Два дня назад ребята вернулись с позиций, боевой настрой был хороший, но все были подавлены, потому что не ожидали, что может быть подписано такое болезненное и унизительное соглашение», - сказал Гарик Аветисян.