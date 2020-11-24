Экс-премьер Грант Багратян: Пашинян испортил отношения с Ираном, Китаем и Грузией

Он отметил, что 25 лет назад, при Левоне Тер-Петросяне, Армения действительно придерживалась комплементарной политики. Но тогда было иное время: во-первых, между США и Россией не было таких противоречий, как сейчас, во-вторых, тогда было время мировых держав, теперь – время региональных.

Власти Армении не смогли укрепить отношения с Россией, а затем испортили их с Ираном и Китаем. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил на пресс-конференции в среду экс-премьер Грант Багратян.

По его словам, Еревану не удалось улучшить отношения с Тегераном и Тбилиси, более того, были сильно испорчены связи с Китаем, открыто заявляющем о проблеме с уйгурами и об антитурецкой политической позиции.

Он напомнил, что Армения вошла в созданный США международный альянс по делам свободы вероисповедания (International Religious freedom of belief Alliance), который активно поддерживает уйгуров в Китае. Не понимать, как после этого руководство КНР будет относиться к Армении, значит, не понимать внешнюю политику, подчеркнул Багратян.

Что касается западных стран, то, по словам бывшего премьера Армении, конечно же, приятно фотографироваться с Трюдо или делать селфи с Меркель, однако ни тот, ни другая не собирались помогать ни боеприпасами, ни техникой. Макрон выступил против терроризма, но во внешней политике Евросоюз так или иначе встает на сторону США. Что же касается Великобритании, то она выдала себя в ООН, заблокировав проект заявления по Карабаху (о невмешательстве третьих стран).