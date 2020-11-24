То, что сразу же после победного завершения войны Верховный главнокомандующий первую встречу провел с ранеными военнослужащими, стало ярким примером его уважения и заботы о них. В своем обращении к народу 20 ноября Верховный главнокомандующий заявил, что желает «скорейшего возвращения к нормальной жизни нашим раненым солдатам и офицерам. Я молю бога послать им исцеление. Уже готовится план мероприятий по их реабилитации, соответствующие указания отданы. Они всегда будут в центре внимания».

Как сообщает haqqin.az, в соответствии с распоряжением главы государства созданная Министерством труда и социальной защиты населения современная система реаблитации сегодня имеет особое значение для оказания нашим раненым военнослужащим качественных реабилитационных услуг.

Следует отметить, что в Баку и разных регионах страны действуют 14 учреждений министерства по оказанию реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями на основе физиотерапевтических методов, в целях обеспечения их медико-социальной реабилитацией, восстановления их социального статуса. В рамках улучшения социальной инфраструктуры в стране каждое из этих учреждений недавно было капитально отремонтировано и реконструировано.

Реабилитационный пансионат в Мардакяне, рассчитанный на 200 коек, был сдан в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Здесь созданы все условия для проведения лабораторных, ультразвуковых и электрокардиографических обследований и эффективных физиотерапевтических лечебных процедур. Учреждение ежегодно оказывает реабилитационные услуги более чем 4,5 тысячам людей с ограниченными возможностями, используя эффективные физиотерапевтические процедуры и передовые методы и технологии. В то же время в 2019 году после капитального ремонта и перестройки были сданы в пользование Реабилитационные центры в Евлахе и Нафталане, Протезно-ортопедический производственный центр, а в августе этого года – Реабилитационные центры в Ленкорани, Шеки и Хачмазе. До конца текущего года будут сданы в пользование Реабилитационный центр в Сумгаите и Реабилитационный пансионат в Шагане. Также в этом году планируется открыть Детские реабилитационные центры в Габале и Шамкире. Особые надежды возлагаются на пансионат в поселке Шаган, рассчитанный на 250 коек, который за год сможет оказать реабилитационные амбулаторные и стационарные услуги свыше 7 тысячам человек.

В целях усиления мер медико-социальной реабилитации в каждом из этих учреждений будет проводиться работа по оказанию инвалидам социальных и психологических услуг. Также было уделено внимание обеспечению доступности условий в реабилитационных центрах для людей с ограниченными возможностями, созданию беспрепятственных возможностей для людей с физическими недостатками. Протезно-ортопедический реабилитационный центр оснащен современным оборудованием, а также медицинским и реабилитационным оборудованием. Наряду с этим по распоряжению президента здесь создан цех по производству высокотехнологичных протезов, где будет осуществляться разработка высокотехнологичного реабилитационного оборудования и функциональных протезов.

Как видно, существует современная система реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе и наших героев-военных, раненных в боях за освобождение наших территорий, которым после лечения оказываются комплексные услуги медико-социальной реабилитации.

В ближайшее время министерство планирует предпринять целенаправленные шаги по дальнейшему расширению сети реабилитационных учреждений.