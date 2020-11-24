Бывший армянский чиновник объявил голодовку и требует ухода Пашиняна
Экс-глава Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян объявил голодовку. Об этом Tert.am сообщил его адвокат Мушег Аракелян.
«Адвокат других подробностей не представил, однако СМИ пишут, что Вермишян объявил бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - пишет Tert.am.
Напомним, что в феврале текущего года Вермишян сперва был задержан по подозрению в получении крупных взяток, а потом и арестован.