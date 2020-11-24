Скончался один из основоположников банковской системы Азербайджана Мамед Мамедов наш некролог
Сегодня, 25 ноября, на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся азербайджанский экономист, один из родоначальников банковской системы Азербайджана уважаемый старейшина Мамед Мамедов.
Мамед Мамедов - легендарная личность с советских времен. С 1966 года М.Мамедов находился в советской банковской системе, занимая ключевые посты в банковской иерархии. В 30 лет М.Мамедов сделал невероятную с точки зрения бюрократических традиций в СССР карьеру - занял пост главы Сберегательного банка г.Баку. Завоевав репутацию яркого и профессионального банковского сотрудника и руководителя, в 1985 году был назначен главой Сбербанка Азербайджана, проработав на этом посту до 1993 года.
С 1993 года по 2020 год М.Мамедов возглавлял Государственную страховую компанию Азербайджанской Республики.
Как в период СССР, так и в годы независимого Азербайджана заслуги М.Мамедова получили высокое признание и награды Президиума Верховного Совета СССР, президента Азербайджана. А в 2011 году Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева М.Мамедов был награжден орденом «Шохрат».
Азербайджанская общественность знала М.Мамедова как глубоко интеллигентного и добропорядочного человека, отзывчивого и принципиального гражданина. Кончина М.Мамедова – тяжелая утрата не только для его семьи и близких, но и для всей азербайджанской общественности. Редакция haqqin.az приносит свои глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.
Allah rəhmət eləsin!