Сегодня, 25 ноября, на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся азербайджанский экономист, один из родоначальников банковской системы Азербайджана уважаемый старейшина Мамед Мамедов.

Мамед Мамедов - легендарная личность с советских времен. С 1966 года М.Мамедов находился в советской банковской системе, занимая ключевые посты в банковской иерархии. В 30 лет М.Мамедов сделал невероятную с точки зрения бюрократических традиций в СССР карьеру - занял пост главы Сберегательного банка г.Баку. Завоевав репутацию яркого и профессионального банковского сотрудника и руководителя, в 1985 году был назначен главой Сбербанка Азербайджана, проработав на этом посту до 1993 года.