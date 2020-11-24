Генерал Конашенков о передаче Кельбаджара Азербайджану

Российские миротворцы контролируют процесс передачи Кельбаджарского района азербайджанской стороне, которая началась сегодня в 00:00. Как информирует ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"С 00:00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района азербайджанской стороне", - сказал он.

Конашенков отметил, что российская миротворческая миссия находится в тесном контакте с местными администрациями для предотвращения возможных инцидентов. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.