Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»

Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии выходных запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница».

В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Так, все клиенты, обратившиеся в банк 27 ноября, получат возможность оформить кредит наличными до 30 000 манатов со ставкой 15% годовых

Клиенты могут заказать кредит также онлайн на официальном сайте, фейсбук-странице банка и с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

При оформлении наличного кредита в Банке Республика имеются также другие преимущества:

Оформление за короткое время и без очереди

Отсутствие страховых расходов

В зависимости от официального дохода кредит до 10-кратной заработной платы может быть предоставлен без поручителя.

Если Вы хотите воспользоваться скидками, не пропустите кампанию «Выгодная Пятница», закажите кредит в Банке Республика

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.