Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии выходных запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница».
В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!
Так, все клиенты, обратившиеся в банк 27 ноября, получат возможность оформить кредит наличными до 30 000 манатов со ставкой 15% годовых
Клиенты могут заказать кредит также онлайн на официальном сайте, фейсбук-странице банка и с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.
При оформлении наличного кредита в Банке Республика имеются также другие преимущества:
- Оформление за короткое время и без очереди
- Отсутствие страховых расходов
- В зависимости от официального дохода кредит до 10-кратной заработной платы может быть предоставлен без поручителя.
Если Вы хотите воспользоваться скидками, не пропустите кампанию «Выгодная Пятница», закажите кредит в Банке Республика
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.