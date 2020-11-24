Министерство труда и социальной защиты населения, при поддержке социальных партнеров, взяло на себя расходы по строительству дома для раненного в ходе боевых действий Эльчина Самедова. Об этом haqqin.az заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.

Напомним, что накануне haqqin.az писал о том, что Эльчин Самедов получил тяжелые ранения в боях за Суговушан. Рядом с солдатом взорвался минометный снаряд.