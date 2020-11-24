Минтруда построит дом для семьи раненого солдата Эльчина Самедова фото
Министерство труда и социальной защиты населения, при поддержке социальных партнеров, взяло на себя расходы по строительству дома для раненного в ходе боевых действий Эльчина Самедова. Об этом haqqin.az заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.
Напомним, что накануне haqqin.az писал о том, что Эльчин Самедов получил тяжелые ранения в боях за Суговушан. Рядом с солдатом взорвался минометный снаряд.
Сотрудники министерства встретились с Эльчином Самедовым, ознакомились с условиями проживания его семьи. В ближайшее время Эльчин будет прооперирован. Семья из 4 человек (он сам, мать, два брата) проживает в вагоне в городе Габала.
Фазиль Талыбов отметил, что уже была трудоустроена мать солдата – Вюсаля Шукюрова. Будет рассмотрен и вопрос предоставления семье адресной социальной помощи.
Брат Эльчина Самедова после завершения профессионального образования также будет обеспечен работой.