Грант Багратян: «Жену Пашиняна следовало сразу удалить из Карабаха»
Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что не следует игнорировать слова экс-главного военного инспектора РА Мовсеса Акопяна относительно оборонной политики Армении и войны Карабахе, пишут армянские СМИ.
«Я благодарен ему за честность. Таких людей, как Мовсес Акопян, Пашинян должен встречать, преклонив колено», - заявил Багратян.
Экс-премьер поделился своим мнением о присутствии супруги премьера Никола Пашиняна - Анны Акопян в командном пункте в Карабахе.
«Анну Акопян следовало сразу удалить из Степанакерта (Ханкенди), она там была всем в тягость. В конце концов, она женщина, начальник штаба имел полное право попросить ее выйти оттуда, где ей находиться нельзя», - уверен Багратян.