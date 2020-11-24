Видимо, совсем уж плохи дела у премьер-министра Армении Николу Пашиняну, раз он в столь нездоровой политической обстановке начал встречи с представителями бизнес-сообщества для обсуждения вопросов экономической деятельности и восстановления инвестиционного климата. 23 ноября глва армянского правительства встретился с президентом Союза промышленников и предпринимателей Арсеном Казаряном, основателем концерна «SIL» Хачатуром Сукиасяном, основателем «Alex Holding» Самвелом Алексаняном, владельцем компании «Sovrano» Арманом Саакяном, владельцем группы «Spayka» Давидом Казаряном и основателем компании «Menu AM» Вааном Керобяном.

О тяжелей экономической ситуации в Армении эксперты говорят давно, много писал об этом и haqqin.az, но правительство Пашиняна пропускало всю критику мимо ушей. Но сегодня, когда страна погружается в хаос, экономика на грани краха, народ все глубже утопает в нищете и голое, премьер решил вплотную заняться проблемами экономики. И в срочном порядке приступил к обсуждению вопроса укрепления государственной деловой среды, обеспечения преемственности инвестиционных программ, восстановления экономического подъема.

И, как сообщают армянские СМИ, достигнуты конкретные договоренности. Но как будут соблюдаться эти договоренности, сказать трудно. Говорить так есть все основания. За 2,5 года пребывания во власти, Пашинян добился уголовного преследования многих предпринимателей, в том числе и представителей крупного бизнеса. Обвиняя их в связях с предыдущей «преступной» властью, он замахнулся и на стратегически важные газовую, железнодорожную и прочие сферы, напрямую связанные с российским бизнесом. Но если их он обвинял в преступных деяниях и разбазаривании армянских активов, то недавно всплывшая история со Всеармянским фондом «Айастан» открыто свидетельствует о его собственном преступлении, которому всеми силами пытается придать невинный характер.

По сообщению Yerevan.Today, значительная часть пожертвований в жаркие дни войны в фонд тайно была перечислена в госбюджет, превратившись в обычные бюджетные расходы, причем неизвестно в каких объемах и с какой конкретной целью. Деньги в фонд собирают путем ставших привычными телемарафонов уже 23 года, а 10 октября 2020 года прошел специальный телемарафон по сбору средств для Нагорного Карабаха. И фонд не имел права передавать собранные средства властям. Согласно уставу денежные средства могут использоваться в рамках программ, утвержденных фондом. Поэтому сообщение и вызвало в обществе возмущение.

Hayastan All Armenian Fund (Всеармянский фонд) основан в 1994 году в Лос-Анжелесе и имеет представительства в 16 странах мира. В работу фонда вовлечены Армянская ассамблея Америки, Армянский культурный фонд, Армянская католическая епархия США и Канады, Армянский евангелический союз Северной Америки, Всеобщий армянский благотворительный союз, Армянское общество милосердия западных штатов США, Культурная ассоциация «Нор Серунт», Культурная ассоциация «Текеян Америка», Западная епархия Армянской Апостольской церкви Америки, Западное Прелатство Армянской Апостольской церкви Северной Америки.

В последнее время фонд официально специализировался на помощи марионеточному сепаратистскому режиму в Карабахе, выделяя большие субсидии на строительство дорог в Нагорном Карабахе, инфраструктурные проекты, коммуникации, сельское хозяйство, водопроводы, строительство жилья и т.д. А 10 октября 2020 года было выделено фондом еще 30 миллионов долларов на «гуманитарные нужды Нагорного Карабаха в связи с войной». Что это за «гуманитарные нужды» - можно только догадываться. Но вот каким образом деньги попали в руки Пашиняна, заслуживает отдельного разговора.