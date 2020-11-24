Экс-премьер Армении: армии нет, она разбита

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, говоря на проведенной сегодня пресс-конференции о результатах войны в Карабахе, о сложившейся вследствие этого ситуации в Армении, недоумевает, что «как так получилось, что 26 лет назад, сильно отставая от Азербайджана, мы победили, а 26 лет спустя нас разгромили».

«80% нашей армии нет, она разбита. Я не раскрываю никакого секрета, потому что азербайджанцы считают, сколько пушек, бронетехники и т.п. осталось на их территории. Армии нет, это не поражение, это разгром», - цитирует News.am Багратяна.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, Багратян заявил, что Армения не признала независимость Карабаха: «Когда 27 сентября началась война, я через два часа призвал признать независимость Карабаха... Смелости Николу не хватает даже сейчас, чтобы признать независимость».

Другой политической ошибкой Багратян называет антироссийские настроения: «Сегодня Россия и США находятся на разных полюсах, и в этой ситуации нет возможности проводить комплементарную политику. Мы должны быть на пророссийской волне. Поскольку сейчас происходит деглобализация, мы должны быть либо с турками, либо с русскими».