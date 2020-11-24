Nar продолжает поддерживать врачей, борющихся с COVID-19

В период роста числа зараженных коронавирусом (COVID-19) Nar в очередной раз предоставил бесплатное общение врачам, борющимся с вирусом.

Согласно списку, предоставленному Министерством здравоохранения, мобильный оператор перечислит 50 АЗН на баланс врачей ряда больниц, занятых лечением инфицированных COVID-2019. Цель - обеспечить регулярный контакт медицинских работников с людьми, инфицированными коронавирусом, и их родственниками.

Следует отметить, что и ранее мобильный оператор пополнял баланс медицинского персонала, борющегося с вирусом. Также он предоставлял бесплатную мобильную связь пациентам, находящимся под наблюдением в больницах специального режима.

Напомним, Nar участвовал в ряде социальных проектов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. Nar призывает всех следовать инструкциям и поддержать призывы Оперативного штаба при Кабинете министров, мобилизовав свои ресурсы для борьбы с коронавирусом.