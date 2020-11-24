Армен Саркисян: я президент, и на кресло премьера не претендую

Президент Армении Армен Саркисян не имеет каких-либо притязаний на пост премьер-министра страны. Об этом сам Саркисян сказал в интервью Общественному телевидению Армении.

"О притязаниях и речи быть не может. Я президент республики, и даже в парламентской стране, как Армения, где полномочия президента сильно ограничены, все-таки президент имеет конкретные обязанности и возможности, может предоставить свою площадку и власти, и оппозиции для решения кризисных ситуаций", - сказал Саркисян, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране после поражения в карабахской войне, передает Интерфакс.

По его словам, "кризис не решается количеством людей на улице": "В Армении сегодня глубокий кризис, и не только в Армении, а у всего армянского народа сегодня заметен глубокий морально-психологический кризис потери. И президент не думает стать премьером, а готов работать с любым правительством и премьером, которого избирает народ".

Кроме того, Саркисян вновь заявил о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов.