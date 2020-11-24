В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 3 469 новых случаев заражения коронавирусом (24 ноября - 3 646). Как сообщили в среду, 25 ноября, в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1229 человек вылечились и были выписаны из больниц (накануне - 1 259).

От осложнений сопутствующих заболеваний скончались 30 человек, тест на коронавирус которых показал положительный результат.

Всего Азербайджане выявлено в общей сложности 102 396 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 66 963 человека вылечились, 1 224 скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в больницах, составляет 34 209 человек.