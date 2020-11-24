Указом Ильхама Алиева: Освобожденные Гушчубаба и Цакури переименованы в Бахарлы и Хюнерли
Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село Бахарлы».
Согласно закону, село Гушчубаба в составе административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района Азербайджана переименовано в Бахарлы.
Кроме того, президент Ильхам Алиев утвердил закон «О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хюнерли». В соответствии с законом, село Цакури, входящее в состав административно-территориального округа село Чирагуз Ходжавендского района Азербайджана, переименовано в село Хюнерли.