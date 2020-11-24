Оппозиция требует отменить военное положение в Армении: власти против

Sputnik Армения пишет, что генерал-майор Альберт Багдасарян, комментируя предложенный законопроект, отметил, что на кону стоит вопрос охраны границ.

В Армении комиссия по обороне и безопасности парламента дала отрицательное заключение законопроекту "Просвещенной Армении" об отмене режима военного положения в стране.

"Отменить режим военного положения легко и важно для нашего народа. Но давайте посмотрим на дело с другой стороны. Можем ли мы организовать сейчас призыв и охрану границ?" - отметил Багдасарян.

В свою очередь. замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что отменять военное положение пока рано. Нужно провести определенную подготовку для плавного перехода. Глава комиссии Андраник Кочарян предложил правительству в короткие сроки в сотрудничестве с Генштабом и оппозицией выработать шаги по смягчению или даже отмене военного положения.

Автор законопроекта Геворг Горгисян предложил проголосовать "за" законопроект, чтобы он вошел в повестку пленарного заседания парламента с положительным заключением. Однако комиссия проголосовала против включения законопроекта в повестку внеочередного заседания парламента 26 ноября.

Режим военного положения в Армении был введен 27 сентября с началом боевых действий в Карабахе.