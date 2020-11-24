Германия выделила €2 млн на работу Красного Креста в Карабахе
Правительство Германии направило 2 млн евро Международному комитету Красного Креста (МККК) на его деятельность в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.
«Я приветствую тот факт, что после шести недель ожесточенных боев 9 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Я благодарна за неустанную вовлеченность и работу МККК, которому правительство выделило 2 млн евро. Для доставки помощи крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям», - говорится в заявлении Кофлер.