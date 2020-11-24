Армянских военных в Иране не нашли

Сведения об армянских военных, якобы оказавшихся на территории Ирана в дни военных действий в Нагорном Карабахе, не подтвердились. Об этом написал в Facebook депутат парламента Армении Мхитар Айрапетян, возглавляющий межпарламентскую группу дружбы Армения – Иран.



Sputnik Армения сообщает, что за последние несколько дней Айрапетян провел телефонные разговоры с рядом партнеров по армяно-иранским отношениям, которые также не подтвердили муссируемые ранее в СМИ и соцсетях сведения.

После появления сведений об "армянских военных в Иране" члены семей военнослужащих начали собираться у иранского посольства в Ереване. 20 ноября посольство заявило, что не может подтвердить эти данные, однако пообещало проверить информацию.