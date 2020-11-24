Валентина Матвиенко: тема Карабаха очень чувствительная...

Формат Межпарламентской ассамблеи СНГ — это очень удобная, нужная структура для работы парламентариев всех стран СНГ, в том числе Азербайджана и Армении. Об этом в интервью российским «Известиям» заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Спикер нижней палаты парламента РФ отметила важность возможности общения руководителей парламентов Азербайджана и Армении на платформе Межпарламентской Ассамблеи СНГ, добавив, что страны подтвердили свое участие в очередной сессии организации, сообщает АзерТАдж.

«Что касается проблемы Карабаха — она не относится к компетенции СНГ. И, естественно, в повестке дня у нас этой темы нет. Но если наши коллеги как‑то ее коснутся (нельзя этого исключать), то мы их внимательно выслушаем», - сказала В.Матвиенко.

По мнению председателя Совета Федерации РФ, тема урегулирования карабахского вопроса очень чувствительная: «Соглашение, достигнутое лидерами трех стран — Азербайджана, Армении и России, я считаю беспрецедентным... Нужно убрать эмоции и делать все для того, чтобы перемирие сохранялось».