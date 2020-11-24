Президент Армении о негативном международном образе армян

Президент Армении Армен Саркисян рассказал в интервью местному Общественному телевидению о негативном международном образе армян.

«Налицо экономический и политический кризис в Армении, есть и кризис в международных отношениях, потому что образ нашей страны и народа не очень положительный сейчас», — передает Лента.ру слова Саркисяна.

Президент Саркисян пояснил, что Армения проиграла войну за общественное мнение. По его словам, к окончанию предыдущей фазы карабахского конфликта в 1994 году в мире к армянам относились сочувственно, однако все изменилось. Саркисян отметил, что азербайджанская сторона много лет работала над тем, чтобы этого добиться.