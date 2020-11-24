Тигран Абрамян предложил Пашиняну «сделать последний шаг»

Учредитель и глава армянского аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян в своем Facebook прокомментировал озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью ТАСС некоторые заявления. Об этом передает Panorama.am.

«Никол, в своем интервью ты говоришь, что переговоры по вопросу Нагорного Карабаха должны продолжаться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а до этого говоришь – еще 6 месяцев хочу остаться. Теперь: ты представляешь себя сидящим за одним столом с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым) при ведении переговоров вокруг чего-то?

Понимаешь, что тебя больше никто не воспринимает всерьез? Ты более не фактор: ни внутри, ни за пределами страны...

Что ты хочешь от нашей страны, народа, какие еще несчастья ты не принес, но пообещал или у тебя на уме? Сделай свой последний шаг: просто уйди».