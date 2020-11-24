Оппозиция ответила Пашиняну своей дорожной картой
Армянская дипломатия проиграла, а затем началась война, сказал в ходе прямого эфира в Facebook глава фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян, представив при этом подробности дорожной карты.
Согласно первому пункту дорожной карты, Никол Пашинян, будучи символом войны, должен уйти: «Методом объявления вотума недоверия премьер уходит, и избирается новый премьер, все происходит без потрясений. Одним голосованием действующий премьер считается подавшим в отставку, а кандидат - уже избранным», пишет News.am.
Вторым пунктом предусмотрено обеспечение высокого качества армяно-российских отношений.
Третий пункт карты - инициирование и ведение переговоров по неопределенным положениям подписанного Арменией, Россией и Азербайджаном заявления. Четвертый пункт дорожной карты объединяет потенциал Армения – Карабах - диаспора. Пятый пункт - стабилизация внутреннего положения, прекращение столкновений, восстановление общественного согласия, исключение призывов. Шестой пункт - восстановление и укрепление государственных институтов, строгая координация работы правоохранительных органов.
Седьмой пункт касается обеспечения нужд раненых военнослужащих и их семей и семей погибших. Под восьмым пунктом помещено немедленное решение проблем карабахских армян, девятый пункт - эффективная координация борьбы с коронавирусом. Десятым пунктом карты предусмотрено приглашение на конференцию международных доноров.
Одиннадцатый пункт касается армянской дипломатии. Двенадцатым пунктом предусматривается разработка перспективной национальной программы восстановления экономики и армии, обеспечение стабильного развития. «Последний, тринадцатый пункт, проведение внеочередных выборов с обеспечением свободных, справедливых, прозрачных, равных условий».