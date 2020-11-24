Оппозиция ответила Пашиняну своей дорожной картой

Армянская дипломатия проиграла, а затем началась война, сказал в ходе прямого эфира в Facebook глава фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян, представив при этом подробности дорожной карты.

Согласно первому пункту дорожной карты, Никол Пашинян, будучи символом войны, должен уйти: «Методом объявления вотума недоверия премьер уходит, и избирается новый премьер, все происходит без потрясений. Одним голосованием действующий премьер считается подавшим в отставку, а кандидат - уже избранным», пишет News.am.