В репортаже говорится, что Кельбаджар является вторым из трех районов, которые Армения должна передать Азербайджану в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении.

Съемочная группа телеканала в Азербайджане сообщила о вхождении Азербайджанской армии в находившийся под армянской оккупацией Кельбаджарский район. Отмечается, что впервые за 27 лет Азербайджанская армия входит в район.

В репортаже также отражен комментарий начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, который отметил, что сегодня счастливый день для всего азербайджанского народа, Азербайджанской армии.