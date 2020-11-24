France-24 рассказал об освобожденном Кельбаджаре видео
Телеканал France-24 показал репортаж об освобождении Кельбаджарского района от армянской оккупации.
В репортаже говорится, что Кельбаджар является вторым из трех районов, которые Армения должна передать Азербайджану в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении.
Съемочная группа телеканала в Азербайджане сообщила о вхождении Азербайджанской армии в находившийся под армянской оккупацией Кельбаджарский район. Отмечается, что впервые за 27 лет Азербайджанская армия входит в район.
В репортаже также отражен комментарий начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, который отметил, что сегодня счастливый день для всего азербайджанского народа, Азербайджанской армии.
Вынужденный переселенец из Кельбаджара Аслан Керимоглу сказал: "Сегодня самый счастливый день в моей жизни, потому что я надеюсь вернуться на землю, где прожил 43 года. Я верю, что мы вернемся туда в скором времени".
В репортаже подчеркивается, что в 1993 году вооруженные силы Армении оккупировали Кельбаджарский район Азербайджана. В результате десятки тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть район.