Некоторое время назад армянский телеграмм-канал Mediaport распространил информационную диверсию в отношении вооруженных сил Азербайджана. Инсинуацию подхватили и распространили армянские СМИ.

Вот что указано в сообщении. Публикуем без изменений, с сохранием орфографии и пунктуации: «Независимый британский режиссер Эмиль Гессен, который в эти дни находится в Нагорном Карабахе, сообщил, что азербайджанцы пытались проникнуть на подконтрольные армянской стороне территории, одевшись в фальшивую российскую форму. Одного из них удалось поймать», - сообщает источник.

Haqqin.az обратился за комментарием к официальным властям Азербайджана. «Мы сожалеем, что армянская сторона стала прибегать к столь низким и подлым провокациям. Но, видимо, в арсенале их разгромленных вооруженных сил не осталось другого оружия», - сказали haqqin.az в правительстве Азербайджана.