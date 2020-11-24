Иран поздравляет Азербайджан с освобождением Кельбаджара

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов в ходе встречи с удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном.

25 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в видеоформате .

Джейхун Байрамов подчеркнул, что эта встреча состоялась в знаменательный день, когда части Азербайджанской армии вошли в Кельбаджар. Он поблагодарил иранскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и за заявления, сделанные в особый период в истории Азербайджана.

Джейхун Байрамов довел до внимания Мохаммада Джавада Зарифа, что азербайджано-иранская граница полностью восстановлена.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий, а также с вводом сегодня частей Азербайджанской армии в Кельбаджар. Он отметил, что его страна всегда готова помочь в достижении прогресса в урегулировании конфликта.

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в рамках Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам. Также был подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном как в двустороннем, так и в многостороннем региональном форматах.

Министры обсудили ряд совместных проектов по международному транспортному коридору Север-Юг, реке Араз и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.