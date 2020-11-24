МИД Азербайджана: «Сенат Франции совершил провокацию!»

Предложение Сената Франции о принятии резолюции "О необходимости признания «Нагорно-Карабахской Республики»" было выдвинуто группой проармянских сенаторов, - говорится в экстренном заявлении МИД Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

За день до голосования по резолюции, посол Азербайджанской Республики во Франции обратился к членам Сената в соответствии с процедурами слушания в Сенате и представил подробную информацию. Однако принятие Сенатом совершенно необъективной резолюции можно рассматривать только как провокацию. Похоже, что армяне диаспора Франции широко используют тему конфликта в предвыборных целях.

Подчеркивается, что принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы. Однако, учитывая политическое значение резолюции, навязывание ее страной с посредническим мандатом серьезно ставит под сомнение нейтралитет страны. Это также подрывает репутацию Франции как справедливого посредника в азербайджанском обществе.