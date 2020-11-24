Как сообщает haqqin.az об этом говорится в официальном заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

18 ноября группа французских сенаторов, находящихся под влиянием армянской диаспоры и лобби представила проект резолюции №145 «О необходимости признания Нагорно- Карабах ской Республики». Резолюция была вынесена на обсуждение и принята 25 ноября. В первую очередь хотелось бы заявить, что для Азербайджана эта резолюция не что иное, как клочок обычной бумаги. Данный клочок бумаги, принятый ради узких политических амбиций, помимо того, что нарушает нормы международного права, Устав ООН и соответствующие резолюции Совбеза ООН, еще и вызывает вопросы касательно объективной деятельности Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена Совбеза ООН.

Хикмет Гаджиев заявил, что этот провокационный шаг сената является проявлением традиционной проармянской позиции политических кругов Франции.

«Открытая проармянская позиция Франции, которая забыла, что страна-посредник должна быть нейтральной и справедливой, была одним из основных факторов, препятствовавших мирному урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права. Именно ее подобная поддержка побуждала агрессора Армению сохранять статус-кво и усиливать факт оккупации.

Большое сожаление вызывает то, что Сенат Франции на протяжении 30 лет демонстрировал молчаливую позицию касательно оккупации международно признанных территорий Азербайджана, убийства гражданского населения, этнических чисток на страны-оккупанта на наших землях, экологического террора, незаконного расселения и незаконной экономической деятельности.

Мы решительно отвергаем ложные обвинения и клевету в адрес Азербайджана и братской Турции в тексте резолюции и резко осуждаем попытки исказить исторические, политические и правовые аспекты конфликта.

До сих пор не подтвержденные ни одним доказательством заявления о том, что Турция и Азербайджан якобы привлекли к боям иностранных наемных террористов, безосновательны. Наши соответствующие структуры довели до сведения Франции факты и доказательства касательно участия в боях на территории Азербайджана наемников из числа граждан Франции в рядах вооруженных сил Армении.

Мы считаем данную резолюцию как яркий пример нарастающей во Франции исламофобии. Дискриминация и нападки в отношении ислама и мусульман, которые осуществляются во Франции под прикрытием крайнего секуляризма и свободы прессы, напоминают нам некогда царивший и продолжающийся сегодня в этой стране антисемитизм.

Сенат Франции избегает осуждения Армении, которая в течение 44 дней продолжающихся боев, целенаправленно осуществляла военные провокации в отношении мирных жителей, гражданских объектов и транспортной инфраструктуры вблизи и вдалеке от зоны конфликта. И бессовестно обвиняет Азербайджан, который потерял больше гражданского населения и чьи города и села подвергались ракетной атаке.

Проармянские политические круги Франции должны понимать, что Азербайджан вел войну на своей территории против иностранных оккупационных вооруженных сил и эти территории являются суверенными территориями Азербайджана, признанные международным правом. Ни одна сила не может обвинять за это Азербайджан и требовать вывода военных подразделений Азербайджана с этих территорий.

Совместное заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года положило конец военной эскалации между Арменией и Азербайджаном, и начало практическую работу по установлению мира в регионе. С сожалением следует отметить, что Франция - один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как бы это не было парадоксальным, пытается разорвать это соглашение и вновь разжечь вооруженный конфликт. Лицемерная политика Франции в последнее время в отношении нашей страны в ряде международных организаций вызывает серьезные опасения и вопросы у азербайджанской стороны.

Если бы Сенат Франции так «беспокоился» о справедливости, международном праве, то логичнее было бы рассмотрение вопроса острова Майотта (Коморские острова), являющегося одним из последних примеров колонизации в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и решениями Движения неприсоединения.

Мы расцениваем принятие этой резолюции как крайне постыдный шаг для французской политики и парламентаризма. Правительство Франции должно выразить официальную позицию по недопустимости подобных провокационных шагов и, осудив резолюцию, выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана», - сказал Хикмет Гаджиев.