Союз армян России требует отставки Пашиняна

Всемирный армянский конгресс и Союз армян России потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает News.am.

Накануне в Ереване по инициативе Всемирного армянского конгресса и Союза армян России состоялся круглый стол под председательством президента САР и ВАК Ары Абрамяна. В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с послевоенной ситуацией, сложившейся в Армении.

Участники встречи заявили, что в сложившейся ситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку, конституционным путем необходимо избрать нового премьера и компетентное правительство. В течение года новое правительство должно подготовить внеочередные парламентские выборы.