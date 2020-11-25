Нефть подскочила до $49

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent поднялась до $49,06 на лондонской бирже ICE. Рост составил 2,51%. В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

Нефть WTI торговалась по $46,04 за баррель (+2,52%).

Нефть активно растет на фоне новостей о том, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca эффективна в 70-90 процентах случаев. Ранее о высокой эффективности препарата от коронавирусной инфекции сообщили также компании Pfizer и Moderna.