Правительство Франции заявляет, что не признает Карабах
Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание сепаратистского Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу ни одной стороне. Соответствующее заявление он сделал, выступая во время обсуждения предложенной Сенатом Франции резолюции с просьбой к правительству о признании сепаратистского образования.
"Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу никому, - подчеркнул представитель МИД Франции. - Это не в интересах ни Армении, ни Нагорного Карабаха, ни Франции, ни европейских партнеров, ни сопредседателей Минской группы ОБСЕ". По его словам, это "не политика правительства Франции, это не политика Армении, это не политика партнеров".
Он напомнил, что ни одно государство не признало Нагорный Карабах, в том числе и Армения. "Франция может играть посредническую роль только при доверии к ней каждой из сторон, - подчеркнул Лемуан. - К этому вопросу следует подходить в духе правды и ответственности, осознавая все последствия такого шага". "Карабахская проблема может найти решение не в результате одностороннего жеста, а только в результате диалога сторон", - указал он.
"Сегодня стороны, как никогда ранее, нуждаются в поддержке сопредседателей Минской группы, чтобы продолжать этот диалог", - заключил дипломат, подчеркнув, что "символическое признание не представило бы никакой пользы для мирного процесса".
Ранее Сенат Франции большинством голосов одобрил резолюцию с просьбой к правительству о признании сепаратистского Артсаха. Документ носит рекомендательный характер.