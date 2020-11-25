Правительство Франции заявляет, что не признает Карабах

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание сепаратистского Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу ни одной стороне. Соответствующее заявление он сделал, выступая во время обсуждения предложенной Сенатом Франции резолюции с просьбой к правительству о признании сепаратистского образования.

"Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу никому, - подчеркнул представитель МИД Франции. - Это не в интересах ни Армении, ни Нагорного Карабаха, ни Франции, ни европейских партнеров, ни сопредседателей Минской группы ОБСЕ". По его словам, это "не политика правительства Франции, это не политика Армении, это не политика партнеров".