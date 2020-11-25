Сергей Марков: «Армянскому лобби не нравится победа Азербайджана и поражение Армении»

«На самом деле, в ситуации, переходной от войны к миру, для российского менталитета в этом письме ничего странного или вызывающего нет. Желание россиян защитить русский мир, христианский мир в каждом уголке нашей планеты – оно известно. Само по себе, когда памятники истории и культуры, принадлежащие одной культуре, религии, находясь на территории, где большинство исповедует другую религию, берутся под охрану международных организаций, ничего плохого здесь нет. Но паритет, конечно, нужно сохранять. Нельзя говорить, что вот эти памятники нужно защищать, а другие нет», - заявил известный российский политолог, экс-депутат Госдумы, директор института политических исследований Сергей Марков, комментируя открытое письмо российских деятелей культуры к ЮНЕСКО с просьбой включить христианские культурные, художественные и архитектурные объекты в Нагорном Карабах е в список всемирного наследия человечества для их дальнейшего сохранения, с указанием, что данные объекты может ждать участь «сирийской Пальмиры», вызвали дискуссии как в Азербайджане, так и России.

Возмущение С.Маркова вызывает пропаганда вокруг Азербайджана в христианском мире: «Другое дело, как на фоне окончившейся войны подается Азербайджан, а подается его образ крайне искаженно, ввиду сильнейшего влияния армянского лобби, армянской диаспоры. Мы видим действительно крайне некорректное сравнение – ну что значит, чтобы не постигла эти храмы судьба культурных объектов в Пальмире. То есть имеется такой элемент запугивания людей, игры на христианских чувствах. Люди, подписывая данное заявление, могут, на самом деле, не до конца понимать всю суть произошедшего в регионе за годы конфликта.

Влиятельные силы, которые понимают, что Армения потерпела сокрушительное поражение, сегодня пытаются найти любой повод, как столкнуть Россию и Азербайджан, как Азербайджан очернить. Используют для этого любую возможность, в том числе создавать, провоцировать негативный информационный фон, который порой идет диссонансом заявлениям российского президента.

Но сегодня, как бы громко это ни звучало, нужно понимать, что все, кто выступает против Азербайджана, выступает против президента России. Потому что именно в результате глобальных усилий российского президента конфликт вышел на мирное урегулирование спустя почти 30 лет. Президент неоднократно подчеркнул и продолжает подчеркивать, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов в рамках международного права – это территории Азербайджана. И Москва неоднократно показывала, в том числе Армении, что данный конфликт должен быть завершен.

Сейчас армянскому лобби на Западе, да и в России, конечно, не нравится поражение Армении, не нравится победа Азербайджана. Не нравится то, что Россия сыграла такую важную роль и они пытаются заранее дискредитировать ее роль.

На мой взгляд, в России очень мало знают об Азербайджане, его политике. А между тем мультикультурализм – официальная идеология Азербайджана, это то, чем страна живет.

Азербайджан – настоящий культурный передовик в регионе. Здесь проводится Бакинский гуманитарный форум, культовые международные мероприятия, концентрирующие внимание на Азербайджан как организатора. Здесь представители разных конфессий, национальностей живут в мире и согласии.

Фонд Гейдара Алиева оказывает активнейшее содействие в восстановлении памятников всемирного наследия человечества за рубежом. Лидеры мировых религий высоко оценивают вклад Азербайджана в формирование в стране атмосферы толерантности и взаимоуважения.

На мой взгляд, сегодня во главе Азербайджана стоит один из самых культурных и образованных лидеров в современном мире, поэтому, я уверен, христианским памятникам в Карабахе ничего не угрожает».